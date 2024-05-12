Гладков сообщил о 20 пострадавших при обрушении дома в Белгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обрушении подъезда многоэтажки в Белгороде пострадали двадцать человек.

"Уточненная информация на данный момент о пострадавших в результате сегодняшнего обстрела на территории Белгорода. Только что из-под завалов обрушившегося дома спасатели достали мужчину, слава Богу, он жив. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. По предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков также сообщил, что полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы. 11 пострадавших с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов. Еще шесть человек уже получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение.

Губернатор отметил, что ситуацию с ранеными контролирует и.о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее Гладков сообщил об извлечении из-под обломков рухнувшего подъезда двух погибших.