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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Число погибших после обрушения секции дома в Белгороде достигло пяти

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов после обрушения подъезда дома в Белгороде тело еще одного погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.

"Найден еще один погибший. Всего из-под завалов извлечены тела пятерых человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четверых погибших.

В воскресенье произошло обрушение секции восьмиподъездного десятиэтажного жилого дома в результате обстрела с украинской стороны.

Белгород
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