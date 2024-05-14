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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:00

Пожар на теплоходе "Ломоносов" в Архангельске локализован

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Продолжается тушение возгорания на находящемся в сухом доке теплоходе "Ломоносов" в Архангельске, пожар локализован, сообщает пресс-служба управления МЧС Поморья.

"1:48 - локализация", - говорится в сообщении.

Пожар вспыхнул на находящемся в сухом доке АО "Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота" теплоходе "Ломоносов" вечером в понедельник. По данным пресс-службы МЧС Поморья, горит верхняя палуба на площади 936 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ отмечала, что возгорание произошло на судне после завершения сварочных работ.

Теплоход находится на ремонте с 2022 года.

Архангельск МЧС
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