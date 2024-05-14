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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:07

"Совкомбанк факторинг" планирует инициировать банкротство трех "дочек" Goldman Group

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ООО "Совкомбанк факторинг" (небанковская структура Совкомбанка) намерено обратиться в арбитражный суд с заявлениями о признании банкротами трех компаний, входящих в красноярский агрохолдинг Goldman Group, говорится в сообщениях на Федресурсе.

Согласно материалам, речь идет об ООО ТД "Мясничий", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ООО "ИС Петролеум".

Как сообщалось, ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска "Совкомбанк факторинга" к этим и еще двум компаниям из Goldman Group о взыскании 359,4 млн рублей и 70,9 млн рублей. В настоящее время в производстве суда находится еще один иск к этим же ответчикам на 57,4 млн рублей – судебное заседание по данному делу назначено на 20 мая.

ООО "Совкомбанк факторинг" специализируется на предоставлении услуг электронного безрегрессного и регрессного факторинга. Ключевая активность компании сосредоточена в сегменте, в котором поставщик и покупатель являются субъектами МСБ.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

В настоящее время в отношении бенефициара холдинга Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков с/х потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление Агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании многомиллионных долгов и о банкротстве. Кредиторами, в частности, являются Сбербанк, Енисейский объединенный банк, Солид банк, небанковская структура Совкомбанка, Росбанк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

Так, в настоящее время судами в рамках дел о банкротстве введены процедуры наблюдения уже в трех "дочках" холдинга - ООО "АгроЭлита", ООО "СибНефтьРезерв" и ООО "Первая заготовительная компания".

В качестве обеспечительных мер уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО УК "Голдман групп" (управляет всеми активами холдинга), на сотни миллионов рублей.

Совкомбанк факторинг Совкомбанк ООО ТД "Мясничий" ООО "ОбъединениеАгроЭлита" ООО "ИС Петролеум"
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