Апелляция поддержала взыскание с "Калиты" 200 млн рублей в пользу "Совкомбанк факторинга"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 28 июля удовлетворил иск ООО "Совкомбанк факторинг" к ООО "Калита" (Омск) о взыскании 200 млн рублей.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу "Калиты" на решение столичного арбитража.

Соответчиком "Калиты" выступает ее "дочка" - ООО "Стройтехинвест" (Омск), которая также является оферентом по облигациям.

В материалах дела говорится, что "Калита" и его поставщики заключили контракты, в рамках которых были приняты товары на сумму 204,5 млн рублей. Задолженность была погашена в размере 4,5 млн рублей, остаток долга по договору финансирования составляет 200 млн рублей. Срок возврата финансирования по договору - 90 календарных дней со дня, следующего за днем осуществления финансирования.

В производстве суда также находится иск ООО "РТС-капитал", ответчик - только ООО "Калита", сумма требований о взыскании по нему - 9,663 млн рублей. Он был удовлетворен 30 июня, 27 сентября апелляция оставила решение в силе.

На запрос компании "Регион финанс", представляющей держателей облигаций, о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ранее ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным". "Калита" сослалась на повышение ставки Банка России, приостановку банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности, прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с арестами средств и имущества компании.

12 апреля "Калита" допустила технический дефолт при выплате 6-го купона по облигациям серии 001Р-03 на сумму 1,602 млн рублей.

Ранее о возможности подобного развития событий предупреждала сама компания, а также рейтинговое агентство "Эксперт РА". В конце марта "Эксперт РА" снизило рейтинг кредитоспособности "Калиты" до уровня "ruC" и изменило прогноз на "развивающийся".

Пересмотр был обусловлен публикацией 30 марта 2022 года компанией "Калита" сообщения о рисках кредитоспособности, в котором указан факт наличия просроченной задолженности перед действующими кредиторами. Агентство трактовало факт неисполнения обязательств перед кредиторами в срок как технический дефолт.

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, выступая в качестве посредника между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и предприятиями малого и среднего бизнеса.