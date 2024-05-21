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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

"Зрелые" ИТ-компании смогут сохранить льготы при условии обязательного обучения студентов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Обязательство по обучению студентов по ИТ-специальностям, чтобы получить право на продление льгот, планируется возложить на зрелые компании отрасли; Минцифры РФ разработает критерии отбора таких компаний, в том числе по уровню выручки, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на конференции ЦИПР о необходимости активнее привлекать компании к участию в обучении по ИТ-направлениям в вузах. Это должно стать обязательным условием для предоставления ИТ-компаниям льгот, заявил глава кабмина.

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"Естественно, такую ответственность мы возложим на компании уже состоявшиеся, зрелые, которые имеют определенную выручку, оборот. Мы критерии сейчас сформулируем... Только сегодня поручение было обозначено", - сказал Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР-2024.

"Мы хотим, чтобы представители ИТ-компаний участвовали в обучении непосредственно в определенном объеме часов, чтобы предоставляли возможность прохождения практики у себя", - пояснил он.

По его словам, предполагается, что объем выполненных обязательств должен будет подтверждаться вузами, а для Минцифры такое подтверждение будет основанием для пролонгации льгот ИТ-компании.

В настоящее время для аккредитованных при Минцифры ИТ-компаний действует несколько мер господдержки: налоговые льготы, льготные кредиты, освобождение от проверок; для сотрудников таких компаний - отсрочка от призыва в армию и льготная ипотека.

Минцифры РФ Максут Шадаев
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