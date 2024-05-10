На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на восточном побережье Тайваня, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 10:45 по Москве в пятницу, находился в 18 км северо-западнее города Хуалянь.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км, а эпицентр находился, по данным американских сейсмологов, в акватории Филиппинского моря в 38 км северо-восточнее Хуаляня, примерно в 18 км от побережья острова.