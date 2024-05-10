Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

На востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на восточном побережье Тайваня, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 10:45 по Москве в пятницу, находился в 18 км северо-западнее города Хуалянь.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км, а эпицентр находился, по данным американских сейсмологов, в акватории Филиппинского моря в 38 км северо-восточнее Хуаляня, примерно в 18 км от побережья острова.

Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Студенты присоединились к антиправительственным акциям в Армении

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен в пятницу представит конгрессменам доклад о действиях Израиля в Газе

Блинкен в пятницу представит конгрессменам доклад о действиях Израиля в Газе

Что случилось этой ночью: пятница, 10 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что у Израиля достаточно сил, чтобы сражаться в одиночку

США приостановили поставку Израилю 3,5 тыс. авиабомб

Российские военные блокировали в Сирии колонну антитеррористической коалиции

Что произошло за день: четверг, 9 мая

В шведском Мальмё проходят протесты против участия Израиля в "Евровидении"

В шведском Мальмё проходят протесты против участия Израиля в "Евровидении"

Представитель Армянской церкви потребовал на митинге в Ереване отставки Пашиняна

Представитель Армянской церкви потребовал на митинге в Ереване отставки Пашиняна

Турция опровергла информацию об ослаблении запрета на экспорт в Израиль

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });