Правительство РФ в новом составе проведет заседание

Планируется рассмотреть девять вопросов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ в новом составе соберется в среду на первое заседание.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, на заседании планируется рассмотреть девять вопросов, находящихся в сфере ответственности разных министерств.

В новом правительстве - 10 вице-премьеров, в том числе один первый, и 21 министр.

В числе вопросов, которые правительство рассмотрит на заседании, значится распределение дотаций на поддержку по обеспечению сбалансированности бюджетов Запорожской и Херсонской областей, следует из материалов.

"Проект распоряжения направлен на обеспечение финансирования дополнительных расходов консолидированных бюджетов Запорожской области и Херсонской области на оплату труда и взносов по обязательному социальному страхованию работников учреждений бюджетной сферы", - говорится в материалах к заседанию правительства.