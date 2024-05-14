Путин намерен определить финансовые механизмы поддержки семей и бизнеса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Новому составу правительства в ближайшее время нужно определить механизмы финансового обеспечения поддержки российских семей, граждан и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ближайшее время нам предстоит определить финансовое обеспечение наших планов, механизмов поддержки российских семей, граждан, бизнеса", - сказал он на встрече с новым составом правительства.

Путин отметил, что работа над этим шла на протяжении последних месяцев.

"В целом все понятно, но, тем не менее, если есть необходимость что-то донастроить с точки зрения определения источников финансирования, нужно это сделать как можно быстрее", - сказал президент.