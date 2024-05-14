Число жертв частичного обрушения белгородской многоэтажки выросло до 17

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Белгороде под завалами обрушившегося 12 мая подъезда многоэтажного дома нашли тело еще одного погибшего, сообщает пресс-служба МЧС.

Таким образом, число жертв трагедии достигло 17.

Ранее 14 мая был найден 16-й погибший. До этого сообщалось о 15 жертвах обрушения и 17 спасенных жильцах.

Секция десятиэтажного дома на улице Щорса обрушилась днем 12 мая. Фрагмент крыши затем упал на завал, где работали спасатели и добровольцы, травмы получили три человека. Сообщалось, что всего пострадали 20 человек. Шестерых перевезли на лечение в Москву.

По факту СК возбудил уголовное дело о теракте.