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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:51

Более 13 тыс. белгородских детей вывезены почти в 40 регионов РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прибытии очередных групп детей в ряд российских регионов.

"Вчера 500 наших детей прибыли в Крым, Рязань, Калугу, Северную Осетию-Аланию. Сейчас находятся в почти 40 регионах более 13 тыс. наших детей", - сообщил глава региона на своей странице в "ВКонтакте" в среду.

Территория Белгородской области, включая областной центр, с 12 марта подвергается интенсивным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. Детей ради безопасности вывозят в другие регионы РФ. Всего предполагалось разместить в регионах примерно 9,5 тыс. белгородских детей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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