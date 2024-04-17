Более 13 тыс. белгородских детей вывезены почти в 40 регионов РФ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прибытии очередных групп детей в ряд российских регионов.

"Вчера 500 наших детей прибыли в Крым, Рязань, Калугу, Северную Осетию-Аланию. Сейчас находятся в почти 40 регионах более 13 тыс. наших детей", - сообщил глава региона на своей странице в "ВКонтакте" в среду.

Территория Белгородской области, включая областной центр, с 12 марта подвергается интенсивным атакам с украинской стороны. Есть погибшие и пострадавшие. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения. Детей ради безопасности вывозят в другие регионы РФ. Всего предполагалось разместить в регионах примерно 9,5 тыс. белгородских детей.