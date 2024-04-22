Около трети эвакуированных белгородских детей скоро вернутся домой

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области 2195 родителей эвакуированных из региона детей попросили детей вернуть домой, речь идет о менее 30% от всех эвакуированных, сообщил на совещании министр образования области Андрей Милёхин.

"В конце прошлой недели переданы все заявки в РЖД, на этой неделе поездами возвращаем детей. О времени прибытия детей каждому из родителей сообщат лично", - пообещал министр.

При этом власти просят родителей оставить детей в других регионах до конца мая из-за все еще напряженной оперативной обстановки.

"Мы пытаемся уговорить родителей оставить детей до конца мая. Обоснованная причина - оперативная обстановка продолжает оставаться сложной и напряженной. Отсутствие обстрелов в тот или иной день не говорит о том, что завтра их не будет", - сказал губернатор Вячеслав Гладков и добавил, что в случае ухудшения ситуации вернуть всех детей одномоментно в безопасные регионы будет сложно.

"Если родители поставили задачу вернуть детей, несмотря на наши доводы, мы эту задачу обязаны выполнить. Но мы должны понимать: начнется, не дай бог, ухудшение - одномоментно вернуть детей в безопасные регионы будет невозможно", - отметил Гладков.

В настоящее время за пределы Белгородской области вывезены более 13 тысячдетей.