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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Пребывание белгородских детей в других регионах продлят

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении пребывания детей из региона в других субъектах РФ в связи с оперативной обстановкой.

"В настоящее договариваемся с губернаторами других регионов о более позднем выезде белгородских детей из лагерей. Решения уже приняты по Ярославской и Тульской областям, прорабатывается вопрос по Ставропольскому краю", - заявил глава региона в ходе прямого эфира в соцсетях в воскресенье.

Гладков также отметил, что школьников Белгородской области не будут досрочно отправлять на каникулы. "Пока такой необходимости нет", - сказал губернатор.

Со своей стороны, губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о готовности региона продлить пребывание жителей Белгородской области.

"Наш регион ранее принял у себя белгородцев. Сейчас они находятся в санатории. Многие собирались домой, но после теракта ситуация изменилась. Приняли решение, что пребывание белгородцев в Ярославской области будет продлено", - написал Евраев в своем телеграм-канале в воскресенье.

Белгородская область Вячеслав Гладков Ярославская область Михаил Евраев
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