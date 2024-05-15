РСПП ждет, что обязательная продажа валютной выручки потеряет актуальность к концу года

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство в целом учло пожелания бизнеса при продлении действия указа по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки, этот механизм можно было бы еще немного либерализовать, но, скорее всего, необходимость в его применении отпадет уже к концу этого года, считает президент РСПП Александр Шохин.

"Мы видим, что есть возможность либерализовать еще какие-то моменты, не отменяя обязательной продажи, можно что-то докрутить", - сказал он журналистам.

Основные пожелания бизнеса, касавшиеся сроков возврата (был увеличен до 120 дней, РСПП, по словам Шохина, просил о 150 днях), "снятия нагрузки, связанной с двойной конвертацией" (когда контракты исполняются в нацвалютах, и компании вынуждены перед продажей покупать доллары) и введения стандартных штрафов при нарушениях, уже зафиксированы правительством при продлении механизма.

В конце апреля правительство приняло постановление, продлевающее введенное в октябре 2023 года требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. При этом с 90 до 120 дней был увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета после исполнения внешнеторгового контракта.

"Я думаю, что надо было до конца года продлевать, не до конца апреля следующего года. Но я думаю, что за этот год, так же, как исчезает потребность моратория на проверки в связи с тем, что есть риск-ориентированный подход, профилактика и так далее, так и потребность в обязательной продаже отпадет. К концу года, я думаю, будет уже понятно, что другие механизмы действуют", - заявил Шохин, напомнив, в частности, что с середины года у Банка России расширяются возможности по отслеживанию движения средств на счетах компаний.

В соответствие с указом президента требование об обязательной продаже валютной выручки касается экспортеров, включенных в 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.