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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Чистые продажи валюты крупнейших российских экспортеров в апреле выросли на 2%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Чистые продажи валюты 29 крупнейших российских экспортеров в апреле составили $13,2 млрд, что на 2% больше, чем в марте, сказано в докладе "Обзор рисков финансовых рынков" на сайте Банка России.

При этом среднедневные чистые продажи валюты снизились на 3%, до $628 млн.

Поддержку рублю оказывали стабильно высокие продажи валюты со стороны экспортеров в конце месяца, сокращение спроса физических лиц на валюту и сохранение жесткой денежно-кредитной политики.

Преобладающую долю в структуре биржевого валютного рынка продолжали занимать торги юанем. Показатель обновил исторический максимум - 53,4% (в марте - 53%). При этом доля "токсичных" валют на бирже опустилась на 0,4 процентного пункта (п.п.), до 46%.

В отличие от биржевого рынка, во внебиржевой торговле доля юаня немного снизилась - на 1,7 п.п., до 37,9% (в марте - 39,6%), а доля "токсичных" валют, напротив, выросла - на 2,5 п.п., до 57,2% (рост произошел за счет пары доллар США / рубль).

Как сообщается в обзоре, отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в феврале 2024 года составило 82%, снизившись на 9 п.п. относительно января.

Совокупный месячный объем торгов на внутреннем биржевом валютном рынке в апреле уменьшился на 12,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 8,8 трлн рублей, среднедневной объем торгов составил 414,3 млрд рублей (в марте - 503,9 млрд рублей).

Объем торгов на валютном внебиржевом рынке в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 14,9%, до 11,4 трлн рублей (в марте - 13,4 трлн рублей). Доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов составила 56,3% (в марте - 57,0%).

Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) - основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. В апреле объем их нетто-продаж валюты на "Московской бирже" составил 337,3 млрд рублей (в марте - 413,2 млрд рублей).

Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке в апреле снизился на 8%, до 520,8 млрд рублей (в марте - 564,8 млрд рублей).

Кредитные организации, не относящиеся к СЗКО, сократили нетто-покупки на биржевом рынке на треть, купив иностранную валюту на 165,1 млрд рублей (в марте - 244,7 млрд рублей).

Объем нетто-покупок иностранной валюты населением в апреле снизился в 2 раза, до 79,9 млрд рублей с 155,5 млрд рублей в марте.

На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюту на 81,0 млрд рублей, а через крупнейшие банки продали на 1,1 млрд рублей.

Экспортная выручка и расчеты за импорт в валютах дружественных стран в марте выросли и составили $14,2 млрд и $8,7 млрд соответственно (в феврале - $12,3 млрд и $8,3 млрд соответственно). Доля операций в рублях в экспортной выручке в марте выросла до 43,9% с 39,1% в феврале, в расчетах за импорт - до 40,8% с 38,2% в феврале.

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