ЦБ ждет, что жесткость обязательств по продаже валютной выручки при продлении будет ослабевать

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ по-прежнему считает, что обязательная продажа валютной выручки экспортерами является больше психологическим фактором, и рассчитывает, что, если это требование будут продлено, то жесткость его обязательств постепенно будет ослабевать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

По ее словам, основными факторами, которые оказывают влияние на курс, являются торговый баланс, а именно экспорт и импорт, которые влияют с лагом, а "также последствия повышения нами ключевой ставки".

"Что касается обязательной продажи валютной выручки, мы считаем, что важность этой меры для рынков второстепенна. Скорее, она имеет психологическое значение для некоторых экономических субъектов, которые не анализируют торговые балансы", - сказала она.

"Но основное - это фундаментальные факторы. Если мы посмотрим, как продают компании выручку до введения и после введения обязательной продажи, то она практически не изменилась. В январе-феврале они продавали чуть более 91% выручки, но, если убрать разовые факторы - выплаты дивидендов и конвертацию, будет где-то 78% - приблизительно на уровне, который был в 2022-2023 годах", - отметила Набиуллина.

"Мы знаем мнение правительства за продление механизма обязательной продажи валютной выручки. Но, если это решение (о продлении обязательства обязательной продажи - ИФ) будет принято, то мы рассчитываем, что сама жесткость требований будет постепенно ослабевать, и придет больше понимание, что здесь работают именно рыночные факторы", - заявила глава ЦБ.

"Это еще и административные сложности для бизнеса - у нас сейчас и так проблемы с платежами, когда нужно конвертировать и осуществлять платежи в одну-другую сторону. Это дополнительные и санкционные риски и ограничения", - добавила она.

Как сообщалось, требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное президентским указом в минувшем октябре, как ожидается, будет продлено сразу на год, до конца апреля 2025 года (сейчас оно действует до конца апреля 2024 года - ИФ), рассказали на этой неделе "Интерфаксу" источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Соответствующее принципиальное решение, по данным одного из собеседников агентства, уже согласовано и принято.