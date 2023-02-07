Россияне совершили более 23 млн поездок за границу в 2022 году

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Граждане РФ совершили 23,2 млн зарубежных поездок по итогам 2022 года, из них почти 7 млн пришлись на туристические поездки, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России.

С целью туризма россияне совершили 6,9 млн поездок за рубеж. Больше всего таких поездок пришлось на третий квартал года - 2,4 млн. В первом и втором квартале за границу выехало примерно одинаковое число туристов - 1,17 и 1,16 млн соответственно. В четвертом квартале выехало 2,15 млн туристов.

В 2022 году россияне активно посещали Турцию, число прибытий в страну с целью туризма достигло 3,7 млн. Второе место заняли ОАЭ, куда граждане РФ совершили 909,7 тыс. турпоездок, это почти вдвое больше, чем в 2021 году (462,2 тыс.). Замыкает тройку Египет (761,5 тыс., минус 5%).

Согласно статистике, в первую пятерку наиболее популярных стран также вошли Армения и Таиланд: россияне совершили туда 295,7 и 171,4 тыс. поездок соответственно. Шестое место занял Узбекистан - 131,6 тыс. поездок. Следом идут Казахстан (113,3 тыс.), Мальдивы (94,5 тыс.), Азербайджан (92,7 тыс.) и Доминикана (76,1 тыс.).

Общее число поездок за рубеж в 2022 году выросло на 2 млн по сравнению с предыдущим годом. Лидером среди направлений выезда со всеми целями стала Турция - 4,8 млн поездок, на втором месте - Абхазия (4,2 млн). Следом идут Казахстан (2,7 млн), ОАЭ (1,2 млн) и Египет (947 тыс.).