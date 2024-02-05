Более 15 млн иностранцев посетили РФ в 2023 году

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Общее количество поездок иностранных граждан в Россию по итогам 2023 года составило 15,4 млн, из них с целью туризма - 670,69 тыс., следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Лидером по въезду в Россию со всеми целями стал Казахстан - 3,16 млн. Второе место занял Узбекистан - 3,1 млн. Замыкает тройку Таджикистан, откуда приехали 2,12 млн человек. За ними следуют Киргизия (1,14 млн) и Китай (794,4 тыс.). В первую десятку также вошли Абхазия (764,7 тыс.), Армения (616,6 тыс.), Азербайджан (476,7 тыс.), Белоруссия (414,7 тыс.) и Молдавия (118,45 тыс.).

По сравнению с 2022 годом общее количество поездок иностранцев в Россию выросло на 15,7%.

Что касается турпоездок, то их количество в 2023 году выросло более чем вдвое - с 200 тыс. в 2022 году до 670,7 тыс. в 2023 году. Это на 86,7% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Первое место по туристическим поездкам в Россию с большим отрывом занял Китай - 199,8 тыс. гостей, на втором месте Германия (55,8 тыс. туристов), на третьем - Турция, откуда прибыли 47,5 тыс. путешественников.

Далее следуют ОАЭ (42,47 тыс.), Туркмения (33,7 тыс.), Иран (29,5 тыс.), Казахстан (16,29 тыс.), Индия (14,6 тыс.), Эстония (14,5 тыс. человек). Замыкает первую десятку Латвия - 13,2 тыс. туристов.