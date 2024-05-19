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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:34

Уровень Тобола в тюменском селе Иевлево превысил 7 м

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в минувшие сутки продолжил повышаться в одном из сел Ярковсого района Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в воскресенье.

Так, согласно замерам, в селе Иевлево река поднялась на 9 см, достигнув отметки в 701 см.

В других населенных пунктах зафиксирован спад уровня в Тоболе.

В городе Ялуторовске вода за сутки снизилась на 5 см - до 734 (критическая - 850 см); в селе Упорово, райцентре Упоровского района, на 4 см - до 817 см, в селе Коркино этого же района - на 26 см, до 806 см.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово в этом году поднялся на 330 см выше нормы.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Эвакуированы почти 7 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. детей. От пострадавших приняты около 29 тыс. заявлений, осуществлены выплаты на общую сумму более 120 млн рублей.

Хроника 30 марта – 19 мая 2024 годаПаводок в России
Тобол Тюменская область
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