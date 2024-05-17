В Ростовской области заморозки повредили виноградники

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В нескольких районах Ростовской области заморозки в начале мая повредили виноградники, сообщил журналистам вице-спикер Заксобрания области - председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко.

"В Мартыновском, Азовском и других районах виноградники прихвачены (морозом - ИФ)", - сказал Василенко перед церемонией открытия акции "Дни Донских вин".

По его словам, из-за заморозков может снизиться урожай винограда, уменьшиться количество произведенного вина. "Да, и возможно, еще придется кое-какие виноградники восстанавливать", - добавил Василенко. Поддержку местных производителей вина он назвал важной на сегодня задачей.

Майские заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур практически во всех районах Ростовской области. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тысяч га. С 15 мая 2024 года в муниципальных районах области введен режим ЧС.