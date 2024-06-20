Заморозки и засуха повредили или погубили в Ростовской области почти 20% посевов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ростовская область, по уточненным данным, зафиксировала повреждение или гибель около 858,3 тыс. га посевов из-за заморозков, из-за засухи – еще 75,8 тыс. га. Об этом сообщили "Интерфаксу" в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Из общей площади пострадавших от заморозков посевов погибло 230 тыс. га, что составляет 5,1% от общей посевной площади в регионе, из них было застраховано 39,7 тыс. га. В основном погибли озимые зерновые культуры - на площади 195 тыс. га (6,8% площадей, засеянных озимым зерном), из которых застраховано 36,4 тыс. га. В наибольшей степени пострадали от заморозков озимые позднего срока сева.

Общая сумма ущерба от заморозков составила более 4 млрд рублей, в том числе по застрахованным культурам - около 860 млн рублей, по незастрахованным - 3,2 млрд рублей.

Под урожай 2024 года заключено 226 договоров сельскохозяйственного страхования на площадь 877 тыс. га. Страховые компании уже произвели первые выплаты денежных средств по договорам ЧС, отметили в министерстве.

От засухи произошла гибель 75,8 тыс. га посевов. Ущерб составил порядка 780 млн рублей. В основном погибла озимая пшеница - 39,2 тыс. га на сумму 437 млн рублей, подсолнечник - 6,52 тыс. га на 108 млн рублей, яровой ячмень - 5,24 тыс. га на 40 млн рублей, горох - 4,9 тыс. га на 51,8 млн рублей.

Распоряжением губернатора Ростовской области с 4 июня в регионе был введен режим повышенной готовности по почвенной засухе, а с 11 июня - режим ЧС регионального уровня.

Ранее сообщались предварительные данные, согласно которым в Ростовской области из-за засухи погибло около 49 тыс. га посевов, ущерб составил порядка 343 млн рублей. При этом ущерб, причиненный заморозками, оценивался ранее в 3,74 млрд рублей, а площадь погибших из-за них сельхозкультур - в 211 тыс. га (в том числе застрахованная площадь составила 39,7 тыс. га).

Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухи аграрии региона могут потерять до 30% урожая.

Общая посевная площадь в Ростовской области в 2024 году составляет около 4,9 млн га.