Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:34

Подъем воды в Иртыше в Омской области остановился

Подъем воды в Иртыше в Омской области остановился
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима в Омской области стабилизировался, в реке Ишим - снижается, сообщает губернатор региона Виталий Хоценко.

"Вода в Иртыше в районе Усть-Ишима на данный момент остановила подъем. И ее уровень составляет 946 см. Вода в реке Ишим продолжает убывать и сейчас составляет 1546 см", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Тем не менее, по его словам, "прогнозы делать рано, но мы видим отрицательную динамику".

По данным ГУ МЧС России по региону, в Омской области подтоплены 605 жилых домов и 1 тыс. 37 приусадебных участков, семь участков автодорог.

С 17 мая решением правительственной комиссии, сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Всего эвакуированы 2 041 человек, в том числе 704 ребенка, из них 292 человека, в том числе 111 детей, размещены в восьми ПВР.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Ишимском районе Омской области.

В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам приняты 5 290 заявлений, осуществлены выплаты единовременной материальной помощи 145 гражданам на общую сумму 1 млн 450 тыс. рублей.

Хроника 30 марта – 19 мая 2024 годаПаводок в России
Иртыш МЧС России Омская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть беспилотников упали на территорию Cлавянского НПЗ на Кубани

Пожар на складе с полиэтиленом в Петербурге потушен

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили над Крымом девять ракет ATACMS

Военная операция на Украине

Не менее 10 беспилотников атаковали Славянский и Кущевский районы на Кубани

Военная операция на Украине

В Белгородской области из-за падения беспилотника загорелась кровля храма

Открытое горение на складе с полиэтиленом в Петербурге ликвидировано

Открытое горение на складе с полиэтиленом в Петербурге ликвидировано
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении ракеты "Точка-У" над Белгородской областью

Склад с полиэтиленом горит в Петербурге на площади 600 кв. м

Склад с полиэтиленом горит в Петербурге на площади 600 кв. м

Что произошло за день: суббота, 18 мая

В Минсельхозе РФ исключили риск дефицита кисломолочной продукции

В Минсельхозе РФ исключили риск дефицита кисломолочной продукции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });