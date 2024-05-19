Подъем воды в Иртыше в Омской области остановился

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима в Омской области стабилизировался, в реке Ишим - снижается, сообщает губернатор региона Виталий Хоценко.

"Вода в Иртыше в районе Усть-Ишима на данный момент остановила подъем. И ее уровень составляет 946 см. Вода в реке Ишим продолжает убывать и сейчас составляет 1546 см", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Тем не менее, по его словам, "прогнозы делать рано, но мы видим отрицательную динамику".

По данным ГУ МЧС России по региону, в Омской области подтоплены 605 жилых домов и 1 тыс. 37 приусадебных участков, семь участков автодорог.

С 17 мая решением правительственной комиссии, сложившаяся обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Всего эвакуированы 2 041 человек, в том числе 704 ребенка, из них 292 человека, в том числе 111 детей, размещены в восьми ПВР.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Усть-Ишимском районе Омской области.

В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам приняты 5 290 заявлений, осуществлены выплаты единовременной материальной помощи 145 гражданам на общую сумму 1 млн 450 тыс. рублей.