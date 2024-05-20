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Уровень воды в Иртыше у омского Усть-Ишима понизился на сантиметр

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Зафиксировано некоторое понижение уровня воды в Иртыше возле пострадавшего от паводка села Усть-Ишим на севере Омской области, а уровень в реке Ишим понизился на 14 см, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Уровень воды в Иртыше районе Усть-Ишима за сутки упал на 1 см и сейчас составляет 945 см. Уровень Ишима в районе с. Орехово - 1532 (-14 см)", - написал Хоценко в своем телеграм-канале в понедельник.

Он добавил, что как только сойдет вода, комиссия начнет оценивать причиненный ущерб.

По данным МЧС России на воскресенье, в Усть-Ишимском районе, где сложилась наиболее сложная обстановка, подтоплены 610 жилых домов и более 1 тыс. приусадебных участков.

С 17 мая по решению правительственной комиссии в регионе объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В безопасные места из зоны паводка эвакуированы 2 тыс. 41 человек, в том числе 704 ребенка, из них 292 человека, в том числе 111 детей, размещены в восьми пунктах временного размещения.

Иртыш МЧС России Омск Усть-Ишим
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