Над Белгородской областью ПВО сбила два дрона и два реактивных снаряда

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что над Белгородской областью около 15:00 по Москве дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" и два беспилотника.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что дроны-камикадзе атаковали село Безымено Грайворонского городского округа.

"В результате падения первого дрона с последующей детонацией загорелся нежилой дом на окраине села, в результате падения второго частично загорелся дом и сильно повреждена кровля. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал он в Telegram.

Пожар потушили.

Кроме того, по его словам, дрон-камикадзе атаковал село Архангельское Шебекинского городского округа. Люди не пострадали, но взрыв сильно повредил крышу нежилого дома, а осколки выбили окна и посекли фасады и заборы четырех частных домовладений.

Ранее в понедельник российские военные заявили об уничтожении украинской противорадиолокационной ракеты HARM, трех дронов и украинского снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над Белгородской областью.