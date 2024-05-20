Путин поручил МЧС направить спасателей в Иран для участия в поисках вертолета Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей на поиски пропавшего вертолета, на борту которого находится президент Исламской республики Иран Ибрахим Раиси, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в понедельник.

Отмечается, что в готовность приведены специалисты сводной группировки отрада "Центроспас" и Центра "Лидер".

"В настоящий момент в аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники и подготовка к вылету в Тебриз", - сообщили в МЧС.

Группировка состоит из 47 специалистов. В Иран со спасателями также будет направлено необходимое оборудование, техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.