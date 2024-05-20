Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Путин поручил МЧС направить спасателей в Иран для участия в поисках вертолета Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей на поиски пропавшего вертолета, на борту которого находится президент Исламской республики Иран Ибрахим Раиси, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства в понедельник.

Отмечается, что в готовность приведены специалисты сводной группировки отрада "Центроспас" и Центра "Лидер".

"В настоящий момент в аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники и подготовка к вылету в Тебриз", - сообщили в МЧС.

Группировка состоит из 47 специалистов. В Иран со спасателями также будет направлено необходимое оборудование, техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

Владимир Путин Иран МЧС России Эбрахим Раиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая

Ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы изменится с 20 мая

Россия готова оказать помощь в поиске вертолета, на котором летел Раиси

Руководителей трех РОВД задержали в Дагестане по делу о хищении нефтепродуктов

Что произошло за день: воскресенье, 19 мая

Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде

СК сообщил о семи сошедших с рельсов вагонах в Красноярском крае

Паводок в России

Иртыш в тюменском селе Большой Карагай за сутки поднялся на 10 см

Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга

Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга

Славянский НПЗ на Кубани приостановил работу после атаки дронов

Пять вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });