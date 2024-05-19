Саудовская Аравия и Турция предложили Ирану помощь в поисковых работах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Турции и Саудовской Аравии выразили готовность оказать поддержку Ирану в поисковой операции, которая ведется на месте жесткой посадки вертолета президента страны Ибрахима Раиси.

В турецком МИД указали, что "приняты необходимые меры по оказанию всевозможной поддержки" спасательных работ в Иране.

В МИД Саудовской Аравии в свою очередь отметили, что "с серьезной обеспокоенностью следят за сообщениями в СМИ" и "готовы оказать любую необходимую помощь иранским властям".

Между тем сообщается, что президенту США Джо Байдену сообщили о происшествии с вертолетом, на борту которого находился президент Ирана, передает телеканал CNN со ссылкой на Белый дом.

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом Ирана находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

Два других вертолета, которые следовали вместе с тем, в котором находился президент страны, долетели до места назначения.