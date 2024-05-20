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ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

Путин провел телефонный разговор с и.о. главы Ирана Мохбером

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что президент РФ выразил самые глубокие соболезнования Верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны.

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Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном, сообщили в пресс-службе.

Как сообщается, Мохбер "высказал искреннюю признательность за слова сочувствия и поддержки в это тяжелое для страны время".

"С обеих сторон подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран", - говорится в сообщении.

19 мая вертолет, на борту которого находились Раиси и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, разбился в горах на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном. В вертолете вместе с президентом и министром находились также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-Хашем, всего девять человек. Все они погибли.

Путин ранее направил Верховному руководителю Ирана, аятолле Сейеду Али Хаменеи телеграмму соболезнований, в которой назвал "огромной трагедией" гибель в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси. "Как настоящий друг России он внёс неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнёрства", - написал Путин.

Владимир Путин Мохаммад Мохбер Ибрахим Раиси Иран
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