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Путин провел совещание по ТЭК

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, сообщила пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие профильный вице-премьер Александр Новак, новый глава Минэнерго Сергей Цивилев, замглавы президентской администрации Максим Орешкин, руководители "Роснефти" Игорь Сечин и "Газпрома" Алексей Миллер.

"Предлагаю обсудить не только текущее состояние топливно-энергетического комплекса, но и задачи, стоящие на среднесрочную и более отдаленную перспективу. Разумеется, с учетом наших стратегических планов, обозначенных в принятом 7 мая указе о национальных целях развития России на период до 2030 года и на более отдаленный срок, до 2036 года", - сказал Путин.

"Сегодня здесь присутствуют руководители энергетического сектора правительства, а также главы ведущих энергетических компаний. Мы, я сейчас еще в конце скажу об этом, соберемся и в более широком составе, с руководителями компаний пообсуждаем всё, о чем будем говорить сегодня. Но на первом этапе в узком кругу побеседуем. Как известно, в послании Федеральному собранию определен целый ряд отраслей, на который мы должны сделать ставку. Мы обозначили ряд целей принципиального характера, стоящих перед топливно-энергетическим комплексом, который, безусловно, является одной из важнейших отраслей. Эти цели определены на ближайшие шесть лет. Кроме того, еще два года назад на отраслевом совещании поручил правительству разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. И когда я сказал, что соберемся в более широком составе, имел в виду как раз обсуждение подготовки этой стратегии", - отметил президент. Он попросил "ускорить и максимально оперативно завершить" эту работу.

Игорь Сечин Минэнерго Максим Орешкин Сергей Цивилев Владимир Путин Алексей Миллер Александр Новак
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