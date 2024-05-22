Электричка атакована дроном ВСУ под Белгородом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона был поврежден железнодорожный путь под Белгородом, пострадавших нет.

"Сегодня утром на участке железной дороги Белгород - Наумовка подвергся атаке БПЛА электропоезд, который следовал без пассажиров. Пострадавших нет, есть повреждения железнодорожного пути и контактной сети", - написал он в телеграм-канале.

Движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (поселок Октябрьский) до станции Наумовка остановлено до устранения технических неисправностей.

"Если будет необходимость, для пассажиров на этом участке будет запущен дополнительный автобус, так как движение автобусов по этому маршруту осуществляется по расписанию. Как только движение пригородных поездов будет восстановлено, сразу сообщу", - отметил Гладков.