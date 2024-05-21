Экс-депутат Варшавский не смог обжаловать приговор по делу о попытке хищения у РСХБ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию бизнесмена и экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского на приговор Ленинского районного суда Ростова-на-Дону по делу о попытке хищения порядка 10,7 млн рублей у Россельхозбанка (РСХБ) и злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда.

"Судом апелляционной инстанции приговор в отношении Варшавского оставлен без изменения", - сказали в суде.

28 февраля Ленинский суд признал Варшавского виновным по ч.3 ст. 30, ч.4 ст.1 59.1 (попытка мошенничества в сфере кредитования организованной группой либо в особо крупном размере), ч.2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Он был приговорен к семи годам и десяти месяцам колонии общего режима и лишен сроком на 2 года права осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в коммерческих организациях.

Варшавский обжаловал приговор.

Уголовное дело связано с деятельностью Варшавского на посту генерального директора ООО "Донбиотех". Так, с 31 марта 2014 года по 13 февраля 2018 года вместе с неустановленными сотрудниками "Донбиотеха", ООО "ТЕСО Инжиниринг", ООО "Гео Инвест" он попытался похитить кредитные денежные средства Россельхозбанка на общую сумму более 10,657 млн рублей. По данным суда, 31 марта 2014 года Варшавский заключил от имени "Донбиотеха" соглашение с РСХБ о предоставлении кредитной линии на сумму до 167 млн евро под 8% годовых на финансирование строительства в Ростовской области производственного комплекса по глубокой переработке зерна. Срок возврата кредита - 2022 год. Общая стоимость проекта составляла 8,03 млрд рублей, в том числе кредитные средства - не более 6,823 млрд рублей. На основании допсоглашения от 30 июня 2016 года общая стоимость проекта выросла до 15,237 млрд рублей, в том числе кредитные средства - не более 13,865 млрд рублей.

Согласно материалам дела, неустановленные сотрудники ООО "Донбиотех" выполняли указания Варшавского по подготовке и предоставлению в Ростовский региональный филиал РСХБ подписанных техспециалистами "Донбиотеха", "Гео Инвеста" и "ТЕСО Инжиниринга" документов. Эти документы якобы подтверждали выполнение строительно-монтажных работ, а также в последующем - распределение кредитных средств за якобы выполненные работы между остальными членами преступной группы.

Кроме того, неустановленные сотрудники "ТЕСО Инжиниринга" создавали видимость выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства в соответствии с проектной документацией без соблюдения надлежащего качества и объемов данных работ с целью предъявления к приемке сотрудникам ООО "Гео Инвест". По данным суда, в соответствии с указанием Варшавского и по согласованию с другими членами преступной группы они изготавливали акты о приемке выполненных работ и иные документы с внесением в них "заведомо ложных и недостоверных сведений" для формирования со стороны сотрудников "Донбиотеха" и "Гео Инвеста" пакета документов для оплаты в РСХБ и распоряжения необоснованно полученными денежными средствами за фактически не выполненные работы.

Завод по глубокой переработке зерна и производству аминокислот "Донбиотех" планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году. Затем сроки были сдвинуты, а стоимость проекта увеличена с первоначальных 7 млрд рублей сначала до 15 млрд рублей, потом до 27 млрд рублей, а позже - до 34 млрд рублей. Новый срок запуска предприятия - 2024 год. Крупнейшим кредитором проекта является Россельхозбанк. В залоге у РСХБ находится все недвижимое имущество должника и практически все оборудование, необходимое для завершения строительства завода. В мае 2023 года АО "Русский водород" (в настоящее время - "Росхим") приобрело завод-долгострой за 7,2 млрд рублей.

Обвинительный приговор Ленинского районного суда Ростова-на-Дону - уже третий для Варшавского. В декабре 2019 года он был осужден на 3,5 года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 490 млн рублей в качестве гендиректора Ростовского электрометаллургического завода. В сентябре 2021 года Замоскворецкий суд Москвы назначил Варшавскому 7 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере - за хищение 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц".

Помимо этого, 31 августа 2021 года Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Траст" ввел в отношении Варшавского процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов требование "Траста" в размере 4,3 млрд рублей. В ноябре того же года Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным начало процедуры банкротства бизнесмена. Кассационный суд 17 марта 2022 года уменьшил долг Варшавского перед банком "Траст" с 4,3 млрд рублей до 4 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 18 ноября 2022 года признал Варшавского банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества. Верховный суд РФ в начале 2023 года согласился с обоснованностью требования РСХБ к Варшавскому в размере около 12,2 млрд рублей. В начале мая того же года Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование банка "Траст" к Варшавскому в размере 2,6 млрд рублей и включил эту задолженность в реестр кредиторов бизнесмена.