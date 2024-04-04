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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

В Роспотребнадзоре ждут спада сезонного роста заболеваемости ОРВИ к концу апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ в России снижается, к концу апреля ситуация с сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций может сойти на нет, сообщила НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Заболеваемость снижается, с предыдущей неделей снижение больше чем на 13% и по ковиду, и по сумме ОРВИ и гриппа. Никаких необычных вариантов поведения вирусов мы не видим весной, все, как мы прогнозировали, так все, собственно, и происходит. И надеемся, что к концу апреля, как это и бывало, ситуация с сезонным подъемом острых респираторных вирусных инфекций сойдет на нет", - сказала она.

При этом с майских праздников ожидается рост заболеваемости кишечными вирусами.

Кроме того, Попова сообщила, что по итогам этого сезона в России отмечается значимое количество детей, который переболели разными вирусами по несколько раз за один сезон. "Такое не часто бывает (...) это свидетельство того, что есть перегруженность нашего иммунитета, есть особенности", - добавила она.

Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус
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