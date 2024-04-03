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Оформление членства Белоруссии в ШОС ожидается на саммите в Астане 4 июля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 4 июля ожидается оформление полноценного членства Белоруссии в ШОС, сообщил посол Казахстана в Минске Ерлан Байжанов.

"В 2022 году к Организации присоединились шесть новых партнеров по диалогу, четверо из которых - это арабские страны (ОАЭ, Египет, Бахрейн и Кувейт). В 2023 году полноправным членом ШОС стал Иран. 4 июля на саммите ШОС в Астане мы ждем оформления полноценного членства в организации республики Беларусь", - сказал глава дипмиссии на экспертном "круглом столе" "Объединительный потенциал ШОС в формирующемся многополярном мире", его слова приводит госагентство БелТА.

"Подготовка к вступлению в ШОС ведется Монголией", - добавил он.

На сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества объединяет девять государств-членов - Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

Белоруссия ШОС Астана Казахстан
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