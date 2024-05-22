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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Минздрав прокомментировал включение "Тапентадола" в список наркотических средств

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Внесение обезболивающего средства "Тапентадол" в список наркотических средств не снизит его доступность для пациентов, которым показано серьезное обезболивание, заверили в Минздраве России.

"Вещество "Тапентадол" используется для обезболивания при хронических болевых синдромах, когда необходимо применение опиоидных анальгетиков, и не является популярным в привычном понимании этого слова обезболивающим средством. При этом его включение в перечень наркотических средств не снижает его доступность для категории пациентов, которым показано серьезное обезболивание", - сказано в пресс-релизе.

В министерстве отметили, что препарат с международным непатентованным наименованием (МНН) Тапентадол относится к фармакотерапевтической группе анальгезирующих наркотических средств, к клинико-фармакологической группе опиоидных наркотических анальгетиков со смешанным механизмом действия, что прямо отмечено в инструкции по медприменению, и обеспечивают обезболивание при острых и хронических болевых синдромах и близок по клинической эффективности к таким опиоидам, как морфин.

В инструкции производитель обращает внимание на то, что действующее вещество Тапентадол является наркотическим анальгетиком, существует потенциальный риск злоупотребления и длительное или регулярное использование опиоидных препаратов, подобных Тапентадолу, может привести к зависимости, отметили в Минздраве.

"С учетом изложенного, подготовлен проект постановления правительства РФ, предусматривающий включение лекарственного препарата с МНН Тапентадол в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Минздрав подготовил проект постановления правительства о внесении Тапентадола в список наркотических средств. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минздрав
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