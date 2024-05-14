Минздрав заявил, что список "запрещенных" для водителей лекарств носит информационный характер

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Распространяемый в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, "не устанавливает запрета или санкции за его нарушение".

"В соцсетях публикуют список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем. Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение", - говорится в сообщении в телеграм-канале Минздрава.

Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня, отметили в министерстве.

"Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и т.д., носит информационный характер", - добавили там.

В Минздраве подчеркнули, что некоторые лекарственные препараты действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость. Водить после их приема действительно настоятельно не рекомендуется.

Ранее в социальных сетях был опубликован список лекарств, после приема которых якобы запрещается садиться за руль.