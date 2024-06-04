Минздрав назвал некорректной публикацию о сокращении бюджета на покупку препаратов от ВИЧ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Информация в СМИ о снижении финансирования закупок препаратов для пациентов с ВИЧ-инфекцией в России некорректна, так как не учитывает данные по всем контрактам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава.

О том, что в 2023 году финансирование Минздравом централизованных закупок антиретровирусных (АРВ) препаратов по сравнению с 2022 годом сократилось на 29%, ранее сообщил "Коммерсантъ", ссылаясь на представителей группы "Здравресурс", которые изучили ведомственную статистику.

"Представленная общественной организацией информация о закупках в отчетном году не может использоваться для оценки фактических поставок лекарственных препаратов, поскольку реальные поставки включают в себя текущие закупки и закупки по ранее заключенным долгосрочным контрактам, а также контрактам, заключенным в конце года для обеспечения переходящих остатков, - объяснили в министерстве. - В связи с этим выводы о снижении объема финансирования на данные мероприятия являются некорректными и не имеют под собой основы".

Там уточнили, что объем финансирования централизованных закупок антиретровирусных препаратов ежегодно увеличивается: в 2024 году он составляет 32,1 млрд рублей, в 2025 году - 36,5 млрд рублей, в 2026 году - 37,6 млрд рублей. При этом 4,2 млрд рублей было дополнительно выделено в конце 2023 года ради сохранения непрерывной терапии пациентов, что позволило обеспечить переходящий остаток, добавили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что по состоянию на 1 мая 2024 года во всех регионах были остатки АРВ-препаратов, в среднем покрывающие потребность не менее 8,8 месяца. Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования в федеральном бюджете в 2024-2026 годах в размере 1,1 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения гепатита В и С у ВИЧ-инфицированных пациентов.

"Бюджет каждого года охватывает финансирование как текущих, так и долгосрочных контрактов. Иными словами, бюджет предыдущего года частично направляется на закупку лекарственных препаратов по долгосрочным контрактам, которые обеспечивают медицинское применение в следующие периоды", - говорится в сообщении.

По данным федерального регистра пациентов с ВИЧ, охват антиретровирусной терапией вырос и составил в 2023 году 89,3% (против 86,9% в 2022).