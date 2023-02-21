Минздрав утвердил список рецептурных лекарств для онлайн-продажи в рамках эксперимента

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав РФ утвердил перечень рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках проводимого в Москве, Московской и Белгородской областях эксперимента, в список вошли 904 международных непатентованных наименования лекарств, сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"В перечень препаратов, разрешенных для дистанционной продажи, вошли 904 международных непатентованных наименования, это препараты самых разных терапевтических групп. В рамках этого пилотного проекта будет отработано взаимодействие между всеми участниками процесса - врачами, аптечными организациями и пациентами. При этом важно помнить, что рецептурные препараты требуют особого внимания и строгого соблюдения как правил хранения и отпуска, так и предписанной врачом схемы приема", - приводит слова Мурашко пресс-служба министерства.

Перечень сформирован по утвержденным правительством РФ критериям, в него не вошли лекарства на основе этилового спирта, сильнодействующие, наркотические и психотропные препараты, а также лекарства, которые необходимо принимать под наблюдением врача и препараты предметно-количественного учета, отмечается в сообщении.

Трехлетний эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств стартует в Москве, Московской и Белгородской областях 1 марта, напомнили в Минздраве. Действие приказа также распространяется на период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года.

Закон о проведении эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 20 октября прошлого года.