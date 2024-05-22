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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Кремль обвинил Запад в отказе от диалога по выходу из напряженной ситуации

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Эскалация напряженности в мире представляет потенциальную угрозу, в том числе в ядерной сфере, однако Запад отвергает диалог по этой теме, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление 23 государств о том, что риск возникновения ядерного конфликта достиг наивысших значений за последние годы.

"В целом эскалация напряженности на европейском континенте и в мировом масштабе, активная фаза региональных конфликтов, конечно, не добавляет стабильности и предсказуемости, потенциально опасна дальнейшей эскалацией напряженности, в том числе в ядерной сфере", - сказал Песков.

По его словам, "ситуация, очевидно, требует углубленного диалога с тем, чтобы, опираясь на политико-дипломатические методы, искать пути выхода из этой напряженной ситуации". "Но этот углубленный диалог среди основных игроков сейчас отвергается странами так называемого коллективного Запада", - заключил Песков.

Комментируя заявление Пентагона о том, что Россия 16 мая запустила в космос противоспутниковый аппарат, он сказал, что Россия действует исключительно в соответствии и с международным правом и ничего не нарушает.

"Никак не могу это комментировать. Здесь мы действуем абсолютно в соответствии с международным правом, мы ничего не нарушаем", - сказал Песков.

Он напомнил, что Россия неоднократно выступала "за запреты вывода какого-либо оружия в космос". "К сожалению, эти наши инициативы были отвергнуты, в том числе Соединенными Штатами Америки", - отметил он.

Запад Кремль Пентагон Дмитрий Песков
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