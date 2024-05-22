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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

Пентагон заявил о запуске на орбиту российского противоспутникового аппарата

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американские военные считают, что Россия 16 мая вывела на орбиту противоспутниковый аппарат, и он находится на той же орбите, что и американский спутник, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, когда на брифинге его попросили прокомментировать недавнее заявление представителя США в ООН.

"Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, как мы считаем, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - сказал он.

По его словам, Россия разместила свой спутник на той же орбите, что и правительственный спутник США. По оценкам Пентагона, его характеристики схожи с развернутыми на орбите в 2019-2022 годах российскими противокосмическими аппаратами.

Райдер подчеркнул, что Пентагон будет следить за развитием ситуации.

Пентагон США
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