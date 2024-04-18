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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Территория ЗАЭС вновь подверглась атаке дрона

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ снова атаковали дроном-камикадзе тренажерный центр (УТЦ) Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили в четверг представители станции.

В миреВ МАГАТЭ заявили, что повреждения на ЗАЭС от атаки дронов не угрожают ядерной безопасностиВ МАГАТЭ заявили, что повреждения на ЗАЭС от атаки дронов не угрожают ядерной безопасностиЧитать подробнее

"Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

С начала месяца это уже шестая атака на территорию ЗАЭС. Предыдущая атака на УТЦ зафиксирована 9 апреля.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС
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