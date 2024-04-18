Территория ЗАЭС вновь подверглась атаке дрона

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ВСУ снова атаковали дроном-камикадзе тренажерный центр (УТЦ) Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили в четверг представители станции.

"Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

С начала месяца это уже шестая атака на территорию ЗАЭС. Предыдущая атака на УТЦ зафиксирована 9 апреля.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").