Запорожская АЭС завершила перевод энергоблока №4 в режим "холодный останов"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты завершили перевод энергоблока №4 Запорожской АЭС (ЗАЭС) в режим "холодный останов", сообщает в телеграм-канале станции.

"Сегодня в 7:30 (мск - ИФ) реакторная установка энергоблока 4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов". (...) Это безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы прошли штатно и в соответствии с нормативными документами. Пределы и условия безопасной эксплуатации нарушены не были. Радиационный фон не изменился и находится в пределах природных значений.

Работы по переводу четвертого энергоблока в режим холодного останова начались в пятницу в 7:00 мск.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Теперь все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").