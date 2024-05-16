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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили признаков запуска дронов с Запорожской АЭС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Эксперты МАГАТЭ провели осмотр территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) и не обнаружили тяжелых вооружений, а также свидетельств возможных пусков отсюда беспилотников, сообщили в четверг в агентстве.

"Эксперты МАГАТЭ провели пешие прогулки по территории объекта (...). Они не обнаружили никакого тяжелого вооружения или признаков того, что дроны могли запускаться с ЗАЭС", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

При этом в нем отмечается, что у специалистов организации "по-прежнему нет доступа ко всем зонам ЗАЭС".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также подтвердил, что новая команда экспертов в четверг прибыла на ЗАЭС.

"Благодаря нашим экспертам на объекте мы можем информировать мир о развитии событий. Мы продолжим делать все возможное, что в наших силах, чтобы поддерживать этот огромный атомный объект в безопасности", - сказал Гросси.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российские войска совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

ЗАЭС находится под российским контролем с конца февраля 2022 года. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе по установленной мощности атомная станция, расположена в Энергодаре.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Энергодар
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