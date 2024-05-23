Противовоздушная оборона уничтожила несколько целей на подлете к Белгороду

Украинские снаряды попали на территорию двух детских лагерей, также от обстрела незначительно пострадали одно село и один поселок

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду, сообщил утром в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждены территории двух детских лагерей и произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м.

Гладков также добавил, что в селе Таврово в нескольких частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, осколками посечены кровли гаражей и автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения.

"Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков.

Ранее около шести утра в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности, которая была отменена в восьмом часу утра.