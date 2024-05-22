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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

В Белгородской области в результате обстрела села Беленькое погиб человек

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Борисовском районе Белгородской области ПВО сбила воздушные цели на подлете к селу Беленькое, в селе мужчина получил множественные осколочные ранения и погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще один человек пострадал.

"У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины лица и верхних конечностей, ушибы нижних конечностей. Бригадой скорой его доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая помощь оказывается", - отметил Гладков.

В селе Беленькое повреждения получили четыре частных домовладения (выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы) и три производственных площадок, одна из которых нерабочая. Осколки повредили четыре легковых автомобиля и ЛЭП. Информация по повреждениям уточняется.

Вячеслав Гладков Беленькое Борисовский район Белгородская область
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