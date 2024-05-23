В "Деловой России" предложили поднять налог на прибыль для "рантье" сразу до 30%

Также там предложили обратить внимание на онлайн-торговлю - "специфический по уровню безответственности сегмент"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Ужесточить налоговый режим необходимо, прежде всего, для компаний-"рантье", использующих ресурсы ранее созданных предприятий и не инвестирующих в их развитие, а также, как частный случай, для маркетплейсов, которые сейчас пользуются налоговым арбитражем по сравнению с традиционной торговлей, считает глава ассоциации "Деловая Россия" Алексей Репик.

Свое видение справедливой корректировки фискальной нагрузки на бизнес он на парламентских слушаниях по налоговой реформе.

"Что касается налога на прибыль, логика момента подсказывает необходимость увеличения номинальной ставки с нынешних, довольно низких по мировым меркам 20%, до около 30%. Но такая ставка, еще раз хочу сказать, для кого должна действовать? В первую очередь для рантье, для тех, кто эксплуатирует созданные в предыдущие годы активы, продолжает их эксплуатировать. Те компании, которые наращивают свои инвестиции, на мой взгляд, они должны иметь универсальную возможность уменьшить нагрузку", - сказал он, пояснив, что универсальность в данном случае могла бы заключаться в возможности для всех инвестирующих компаний сократить ставки по налогу на прибыль если не до действующих 20%, то, например, до 23%.

Помимо "рантье", Репик призвал при настраивании налоговой системы обратить внимание на участников онлайн-торговли. "У нас критически нужно отнестись к регулированию агрегаторов и маркетплейсов. Депутаты много раз поднимали эти вопросы. Потому что это, знаете, специфический по уровню безответственности сегмент торговли и услуг. Они там продают все то же, что в реальных магазинах, оказывают все те же услуги, не являясь магазинами, не являясь перевозчиками, например. Позиционируют себя как информационные посредники, с которых все взятки гладки. Вопросы у нас к продавцам, к производителям, пунктам выдачи, рекламодателям - всем-всем-всем, - кроме них самих, обладающих при этом рыночной силой уникальной за счет концентрации и сетевого эффекта", - заявил глава "Деловой России".

Ранее на проблему диспропорции в налогообложении традиционной и онлайн-торговли указывал статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов. "Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, если мы говорим о справедливости нового налогообложения, то конечно, необходимо эти механизмы налоговой оптимизации устранять и выравнивать условия торговли через традиционную розницу и розницу, которая идет через цифровые площадки", - говорил он в марте.