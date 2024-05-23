Минфин задумался о приближении спецрежима малого бизнеса к общему и расширении границ "упрощенки"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Изменение системы налогообложения малого бизнеса должно стимулировать его расти и становиться средним и крупным, для чего планируется расширить границы для применения "упрощенки" с одновременным сближением условий налогообложения с обычной системой, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Если посмотреть на существующие спецрежимы для МСП в разных странах, (...) то можно увидеть, что пороги оборота для освобождения от НДС малых предприятий значительно ниже наших. У нас 250 млн рублей в год. Например, в странах ЕАЭС пороговые значения выручки в год по спецрежиму следующие: в Белоруссии - 65 млн рублей, в Казахстане - до 108 млн рублей, в Армении - 25 млн рублей. В странах ЕС необлагаемые НДС пороги выручки максимальные не должны превышать 8,5 млн рублей, а в большинстве установлены даже ниже 5 млн рублей, если переводить на рубли", - сказал он.

Необходимо проанализировать действующий в России спецрежим малого бизнеса и донастроить его таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой, – компании, которые созданы для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили бы справедливые налоги, отметил Силуанов.

"Для этого планируем расширить границы, при которых бизнес будет иметь право применять упрощенку при одновременном сближении условий налогообложения с обычной системой налогообложения", - сказал он, отметив, что цель этого предложения – выравнивание условий конкуренции между разными экономическими субъектами, снижение интереса выстраивать схему ухода из-под налогообложения, дробя бизнес.

"Думаю, что предложения, которые мы слышали на экспертном совете (комитета Госдумы по бюджету и налогам - ИФ) и слышим в ходе обсуждения с бизнес-объединениями, могут быть взяты и положены в основу наших законодательных инициатив", - отметил Силуанов.

Он также напомнил о намерении властей предусмотреть амнистию для тех налогоплательщиков, кто готов работать "в белую" и отказаться от схем дробления бизнеса.