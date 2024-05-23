Силуанов предложил расширить полномочия регионов и муниципалитетов по налогам

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Регионам и муниципалитетам целесообразно предоставить больше полномочий в части налогообложения дорогостоящих объектов, считаем министр финансов Антон Силуанов. Он заявил об этом на парламентских слушаниях по изменению налоговой системы.

"Слышим предложения о том, чтобы наделить регионы большими полномочиями по налогам и расширить их налогооблагаемую базу. Считаем, что следует дать больше полномочий субъектам РФ, муниципалитетам по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом", - сказал он.

Министр также отметил, что прозвучали предложения от глав регионов и муниципалитетов преобразовать курортный сбор в туристический налог. Он пообещал рассмотреть эту инициативу.

В результате донастройки налоговой системы регионы увеличат свою налогооблагаемую базу и получат дополнительные финансовые ресурсы на реализацию национальных проектов, сказал глава Минфина.

Также, по его словам, в рамках налоговых изменений произойдет и перераспределение средств между регионами - дополнительные средства будут направлены, в том числе, на выравнивание социально-экономического положения субъектов через предоставление трансфертов регионам из федерального бюджета.