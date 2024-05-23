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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Арестованы все счета и деньги семьи главного кадровика Минобороны РФ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Счета и денежные средства, обнаруженные у начальника Главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его семьи, были арестованы в рамках уголовного дела, сообщил его адвокат Сергей Щеголев.

"Все счета, все денежные средства арестованы, включая все зарплатные счета", - сказал адвокат на заседании Второго Западного окружного военного суда, где рассматривается жалоба защиты на арест Кузнецова.

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Сам Кузнецов подтвердил слова адвоката, отметив, что хранил все деньги на счетах в банке или в сейфе дома. По словам военного чиновника, деньги, найденные дома при проведении следственных действий, он предоставил следствию.

"Все эти суммы подтверждаются по 2-НДФЛ копейка в копейку", - сказал Кузнецов, обращаясь к суду.

Кузнецову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Он находится под стражей в СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, Кузнецов в 2021-2023 годах, будучи начальником восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил от бизнесмена Левы Мартиросяна взятку в виде имущества за совершение действий в пользу взяткодателя и общее покровительство.

По данным газеты "Коммерсантъ", в деле идет речь о получении Кузнецовым взятки от Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг - за это, как считает следствие, бизнесмен приобрел и оформил на супругу военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м. Сумму взятки, как отмечалось, следствие оценивает в 30,5 млн руб.

Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров министерства в мае 2023 года указом президента РФ.

Предполагаемый взяткодатель Мартиросян также находится под арестом.

Юрий Кузнецов Минобороны РФ
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