Суд в Сыктывкаре продлил срок ареста диссидента Скобова

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд в четверг продлил срок содержания под стражей советскому диссиденту Александру Скобову, признанному в России иноагентом и обвиняемому в оправдании терроризма и участии в террористическом сообществе.

Как сообщает пресс-служба горсуда, удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия о продлении ареста Скобова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также в участии в террористическом сообществе. Постановлением суда Скобову продлен срок содержания под стражей на два месяца и 12 суток - по 14 августа.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Скобов - 66-летний российский политический деятель, журналист, историк и правозащитник, публицист леволиберального направления. В советские годы - диссидент и политзаключенный. Включен в список иноагентов.