Пострадавшие от паводка Курганская и Оренбургская области получат 9 млрд рублей

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство направит около 9 млрд рублей Курганской и Оренбургской областям на ликвидацию последствий паводков и помощь местному населению и бизнесу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на первом заседании правительства в новом составе.

"По поручению главы государства направим Курганской области четыре миллиарда рублей на ликвидацию ущерба, прежде всего, на выплаты жителям, включая единовременные и в связи с утратой имущества, а также на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового, если, соответственно, прежнее жилье было разрушено", - сказал он.

Также будет профинансирована реконструкция подтопленных объектов здравоохранения, образования и социальной сферы, инженерной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, проведены санитарная очистка и обеззараживание территорий.

"По Оренбургской области правительство ранее оперативно направило на помощь людям, пострадавшим от наводнений, около полумиллиарда рублей. Теперь по поручению президента дополнительно выделим пять миллиардов рублей", - продолжил Мишустин.

Эти средства позволят восстановить поврежденные объекты коммунального хозяйства.

Глава правительства также обратил внимание, что от стихии пострадал малый и средний бизнес и заявил о необходимости поддержать компании и помочь им сохранить кадры.

"Для этого мы предоставим им отсрочку на двенадцать месяцев по уплате целого ряда налогов, авансовых платежей и страховых взносов, срок оплаты которых наступил 1 апреля текущего года. Соответствующее постановление правительства будет подготовлено в ближайшее время", - сказал он.

Как пояснил Мишустин, "эти льготные условия станут доступны предприятиям и организациям Оренбургской области, доходы которых во время чрезвычайной ситуации сократились уже более, чем на треть".

"Рассчитываем, что такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на бизнес и направить освободившиеся ресурсы на восстановление и решение текущих задач", - добавил премьер-министр.