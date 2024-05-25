Путин прибыл в Королёв, где проведет совещание по вопросам ОПК

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Королёв, где на площадке головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) проведет встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Среди участников совещания заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, замминистра обороны Алексей Криворучко и другие.

На встречу приглашены гендиректор ОДК Вадим Бадеха, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, гендиректор АО "Технодинамика" Игорь Насенков, гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, гендиректор КТРВ Борис Обносов, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, гендиректор ОСК Андрей Пучков, гендиректор НПО "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев, гендиректор АО "Объединенная приборостроительная корпорация" Сергей Сахненко, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и глава Ростеха Сергей Чемезов.

После совещания глава государства осмотрит ряд производственных объектов, в том числе сборочный цех и центр наземных испытаний. Помимо этого, Путину представят изделия класса "воздух - поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух - воздух" большой дальности, а также линейку авиабомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Как сообщалось, на прошлой неделе Путин провел совещание по вопросам развития ОПК. В частности, глава государства поставил перед армией и оборонным комплексом задачу активизировать усилия по внедрению и освоению новейших вооружений и быть на шаг впереди противника.